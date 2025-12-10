Anticiclone senza fine sull'Italia: le ultime previsioni prorogano la presenza dell'alta pressione almeno fino al 19-20 dicembre salvo lievi disturbi al Sud e, probabilmente, una perturbazione in transito al Nord.

Al momento dunque sono previsti altri 8-10 giorni di venti deboli, stasi atmosferica, aumento degli inquinanti e caldo soprattutto in montagna.La calma di vento favorisce, e favorirà ulteriormente nei prossimi giorni, l’accumulo degli inquinanti in particolare in Pianura Padana e nei principali centri urbani del Centro-Sud. Nei prossimi giorni il PM10 supererà, addirittura, i 100 microgrammi per metro cubo in Pianura Padana con punte di 150 µm in Lombardia e Veneto; di pari passo avremo aumenti significativi anche delle PM2,5 sottolinea iLMeteo.it. Le fasce orarie più a rischio saranno quelle del primo mattino e della sera, specie in presenza di nebbie o dense foschie.

Sulle estreme regioni meridionali, sia per condizioni meteo migliori sia per minori insediamenti industriali e minore traffico veicolare, la qualità dell’aria sarà decisamente migliore.

In sintesi, dal punto di vista dello stato del cielo e dei fenomeni attesi, avremo nubi basse e nebbie in Pianura Padana, pioviggine per nubi marittime tra Liguria ed Alta Toscana; altrove dominerà il sole che porterà temperature elevate soprattutto in montagna dove lo zero termico si attesterà sui 3000-3400 metri, come fossimo a luglio. Ma soprattutto avremo tanto smog.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 10 dicembre - Al Nord: nubi basse in Liguria, locali nebbie in pianura all’alba e di notte. Al Centro: tempo stabile. Al Sud: soleggiato e molto mite.

Domani, giovedì 11 dicembre - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo.

Venerdì 12 dicembre - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: condizioni anticicloniche, tempo stabile e mite ad oltranza.