Ancora maltempo sull'Italia. Il quadro sinottico sul bacino del Mediterraneo si orienta verso l'ingresso di una nuova circolazione depressionaria in movimento dai quadranti occidentali, destinata a determinare una nuova fase di instabilità atmosferica nella giornata di oggi domenica 15 novembre. L'asse della saccatura favorirà una rapida organizzazione del sistema perturbato sui bacini centro-meridionali, accompagnata da un incremento della ventilazione dai quadranti meridionali.

Meteo oggi

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, evidenzia che la perturbazione interesserà in modo più diretto la Sardegna e le regioni del Centro-Sud, dove si attiveranno rovesci e temporali particolarmente concentrati sui versanti tirrenici, con maggiore coinvolgimento di Lazio, Campania e il settore settentrionale della Calabria. Su queste aree gli apporti pluviometrici stimati risulteranno compresi tra 40 e 70 mm/24h, configurando precipitazioni intense con locali picchi. Altrove le precipitazioni risulteranno più contenute, interessando in particolare settori come Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e marginalmente l'Emilia-Romagna, con accumuli stimati tra 5 e 20 mm/24h. Al contrario, le regioni dell'estremo Nord e la Sicilia registreranno condizioni atmosferiche stabili con ampie schiarite; i venti soffieranno con raffiche fino a 45-50 km/h. Deboli nevicate potranno inoltre interessare le Alpi occidentali oltre i 1500-1800 metri.

Le temperature

Sotto il profilo termico, limitatamente a domenica e all'inizio della nuova settimana, i valori si manterranno generalmente nella media o leggermente al di sopra al Nord e al Centro, mentre il Meridione risulterà più caldo per effetto della spinta esercitata dai venti meridionali. Più in dettaglio, al Nord le temperature minime si attesteranno prevalentemente tra 2°C e 9°C, a fronte di massime comprese tra 9°C e 12°C; al Centro le minime oscilleranno tra 8°C e 14°C con massime tra 15°C e 18°C. Al Sud e sulle Isole, complice il richiamo mite proveniente dai quadranti meridionali (alternandosi tra Scirocco, Ostro e Libeccio), le temperature minime della giornata di domenica si manterranno comprese tra 13°C e 18°C e le massime tra 19°C e 23°C, con punte di 23-24°C previste a Palermo. Resta inteso che tali configurazioni termiche potranno subire variazioni nei giorni successivi.

Meteo nuova settimana

Le elaborazioni dei principali centri di calcolo confermano che l'assetto barico delineato si protrarrà anche nel corso della prossima settimana. L'Italia risulterà infatti esposta a un flusso di correnti sud-occidentali e localmente occidentali a tutte le quote, direttamente legato all'azione del flusso zonale e del getto in transito sull'area mediterranea. Tale configurazione determinerà il passaggio di successivi sistemi perturbati atlantici che insisteranno in modo prevalente sulle regioni tirreniche, provocando nuovi episodi piovosi su Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Già a partire da martedì 17 novembre si attiverà nuovamente un intenso flusso di Libeccio,che andrà a rinnovare la forte ventilazione già osservata nei giorni precedenti, con con raffiche che potrebbero toccare picchi fino a 100 km/h sul Mar Ligure, sul medio-alto Tirreno, nel Mar di Sardegna e nel Mar di Corsica, determinando condizioni di mare agitato (stato 5 della scala Douglas) con onde tra 3,5 e 4,5 metri al largo sul Mar Ligure, sul medio-alto Tirreno, nel Mar di Sardegna e nel Mar di Corsica, determinando condizioni di mare agitato (stato 5 della scala Douglas) con onde tra 3,5 e 4,5 metri al largo.

Sull'arco alpino l'afflusso d'aria umida favorirà precipitazioni nevose generalmente oltre i 1500-1800 metri di quota, con particolare riferimento alle Alpi occidentali e ai settori confinali di Piemonte e Valle d'Aosta, dove si stimano accumuli al suolo compresi tra 15 e 30 cm. Località vallive come Courmayeur potranno registrare episodi nevosi a quote leggermente inferiori, attorno ai 1200 metri, mentre al di sopra dei 2000 metri gli apporti nivometrici risulteranno particolarmente abbondanti, con accumuli fino a 40-60 cm nell'ordine di 24-36 ore.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, nonché alle eventuali criticità relative al moto ondoso, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

In sintesi

Oggi, domenica 15 novembre - Al Nord: nuvolosità irregolare con schiarite in pianura; deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1500-1800 metri. Al Centro: nuovo peggioramento con piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, cieli nuvolosi lungo l'Adriatico. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni sparse sulla Sardegna, diffuse invece sulle regioni tirreniche peninsulari e sul Trapanese; venti meridionali con raffiche fino a 50 km/h.

Lunedì 16 novembre - Al Nord: nel primo mattino piogge su Levante Ligure, Emilia-Romagna e coste dell’alto Adriatico, poi ampie schiarite. Al Centro: piogge e rovesci diffusi con maggior coinvolgimento delle aree tirreniche. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Campania e Calabria tirrenica, ampie schiarite su Puglia e settori ionici; temperature stazionarie nelle medie del periodo.

Martedì 17 novembre - Al Nord: tempo in peggioramento con piogge sul Levante Ligure e dalla sera anche su Lombardia e Triveneto. Al Centro: piogge in Toscana dalla sera, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso, qualche nube in più su Campania e nord della Calabria. Moto ondoso in aumento ovunque.

Tendenza: flussi occidentali burrascosi su tutto il Paese con variabilità. Abbondanti nevicate sulle Alpi confinali piemontesi e valdostane oltre i 1800 metri. Mareggiate con onde fino a 4 metri d’altezza sulle coste tirreniche nella giornata di mercoledì 18 e giovedì 19.