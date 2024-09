In Italia sembra già autunno. Le temperature sono calate di parecchi gradi su molte regioni, specie al Centro-Nord.Siamo reduci da una fase di tempo assai instabile, a tratti capriccioso, per effetto di un un intenso ciclone polare che, una volta raggiunto il nostro Paese, ha praticamente decretato la fine dell'estate provocando forti piogge, temporali, nevicate sulle Alpi e soprattutto un drastico calo delle temperature .

Per quanto riguarda il weekend, fa sapere iLMeteo.it, sarà dunque di stampo autunnale con venti freddi, temperature sotto la media e rovesci specie al Sud: nel dettaglio le prossime ore vedranno ancora fenomeni, anche temporaleschi, su nord ed est Sicilia, Calabria tirrenica, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il vento sarà impetuoso sulle Alpi, oltre i 100 km/h, di burrasca anche lungo la costa adriatica e sulle Isole Maggiori. Soffierà anche il vento di Foehn nei fondovalle alpini con locali raffiche fino alle pianure adiacenti.

Le temperature saranno ancora sotto la media del periodo con picchi di 27°C solo in Sicilia, 25°C in Calabria e Puglia; andremo difficilmente oltre ii 20-22°C altrove con molte città in forte anomalia negativa (ben sotto la media climatica); unica eccezione Roma che toccherà i 24°C sabato e i 27°C domenica.

Domenica continuerà a far ‘freddo’ al mattino in Pianura Padana con minime sui 7/8°C; il maglione sarà obbligatorio anche al Centro con 10°C a Perugia, 11°C a Firenze e 13°C sulla Capitale. Al Sud le minime si manterranno oltre i 15°C, ben più basse degli scorsi giorni ma su valori accettabili. Avremo dunque un risveglio frizzante quasi ovunque, complice anche la parziale attenuazione del vento: vento che soffierà però ancora teso o forte specie su Alpi e Basso Adriatico. Le massime, come d’autunno, si manterranno sotto i 25°C e in montagna ci saranno diffuse gelate oltre i 1500 metri nelle ore più fredde. Anche domenica, infine, sono previsti dei rovesci sulle medesime zone del sabato, ma un po’ più a Sud: dall’Abruzzo alla Puglia e sempre tra Bassa Calabria e Sicilia, seppur a carattere irregolare e localizzato.

Oggi, sabato 14 settembre - Al Nord: freddo al mattino, occasionali piovaschi sul Veneto al pomeriggio. Al Centro: soleggiato sulle tirreniche, qualche isolato rovescio sulle coste Adriatiche. Al Sud: temporali sparsi e vento specie sul basso Tirreno.

Domani, domenica 15 settembre - Al Nord: freddo al mattino, poche nubi, venti forti sulle Alpi. Al Centro: soleggiato sulle tirreniche, nubi irregolari sulle Adriatiche. Al Sud: instabile con rovesci sul basso Tirreno e sulle coste pugliesi, soleggiato ma fresco e ventoso altrove.

Lunedì 16 settembre - Al Nord: freddo al mattino, poche nubi; peggiora sul Triveneto. Al Centro: nubi irregolari e rovesci sparsi. Al Sud: nubi irregolari e frequenti rovesci.

Tendenza: nuova settimana con una persistente bassa pressione, temperature ancora autunnali e frequenti acquazzoni al Centro-Sud, poi anche al Nord.