In arrivo sull'Italia l’aria artica dalla Scandinavia. Ed è caccia al fiocco bianco con il winter vortex, vortice invernale che porterà un pezzo di crudo inverno nel cuore dell’autunno con un sensibile calo delle temperature nel corso dei prossimi giorni.

Meteo oggi e domani

Già nelle prossime ore di oggi assisteremo a un ulteriore calo termico, ma protagoniste delle giornate di mercoledì 19 novembre e giovedì 20 saranno le piogge, dapprima al Sud e poi al Centro-Nord. Da venerdì 21 entreremo dentro le spire del winter vortex, questo vortice invernale che si staccherà da una lunga perturbazione gelida in discesa dalla Scandinavia: questa goccia di aria artica causerà un repentino calo delle temperature e provocherà anche delle nevicate a bassa quota sul Nord Italia. Non si escludono dei fiocchi bagnati anche a Milano, mentre un po’ di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia e Basso Piemonte sottolinea iLMeteo.it.

Per capire bene la fenomenologia meteo del potenziale “venerdì bianco”, dovremo ancora attendere ma, senz’altro, farà freddo, in particolare al Centro-Nord.

Previsioni del weekend

Il penultimo weekend di novembre vedrà il winter vortex stazionare sull’Italia il sabato per poi allontanarsi verso l’Austria e la Repubblica Ceca domenica. E' atteso un sabato di maltempo dall’Emilia Romagna alla Sicilia con piogge, neve a quote collinari, tanto vento e mareggiate. Domenica, se la traiettoria venisse confermata, si avrebbe una breve tregua prima dell’arrivo di un nuovo ciclone previsto da lunedì.

Per quanto riguarda la neve in pianura, anche se mista a pioggia, al momento sembra possibile tra Emilia, Lombardia e Basso Piemonte, nella fascia temporale compresa tra venerdì sera e sabato mattina.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 19 noembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, peggiora in tarda serata. Al Centro: variabile con qualche rovescio sul Lazio. Al Sud: instabilità con rovesci e schiarite.

Domani, giovedì 20 novembre - Al Nord: piogge e calo termico. Al Centro: peggiora su Tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci sulla Campania.

Venerdì 21 novembre - Al Nord: instabile e freddo, neve in montagna, occasionale in pianura dalla sera inoltrata. Al Centro: maltempo. Al Sud: maltempo.

Tendenza: sabato ancora freddo e perturbato, vento e neve in pianura al Nord. Domenica migliora temporaneamente.