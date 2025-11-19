circle x black
Cerca nel sito
 

Italia nelle spire del winter vortex, in arrivo aria artica: previste nevicate

E' caccia al fiocco di neve. Sensibile calo delle temperature nel corso dei prossimi giorni

Arriva il freddo - (Fotogramma/Ipa)
Arriva il freddo - (Fotogramma/Ipa)
19 novembre 2025 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In arrivo sull'Italia l’aria artica dalla Scandinavia. Ed è caccia al fiocco bianco con il winter vortex, vortice invernale che porterà un pezzo di crudo inverno nel cuore dell’autunno con un sensibile calo delle temperature nel corso dei prossimi giorni.

Meteo oggi e domani

Già nelle prossime ore di oggi assisteremo a un ulteriore calo termico, ma protagoniste delle giornate di mercoledì 19 novembre e giovedì 20 saranno le piogge, dapprima al Sud e poi al Centro-Nord. Da venerdì 21 entreremo dentro le spire del winter vortex, questo vortice invernale che si staccherà da una lunga perturbazione gelida in discesa dalla Scandinavia: questa goccia di aria artica causerà un repentino calo delle temperature e provocherà anche delle nevicate a bassa quota sul Nord Italia. Non si escludono dei fiocchi bagnati anche a Milano, mentre un po’ di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia e Basso Piemonte sottolinea iLMeteo.it.

Per capire bene la fenomenologia meteo del potenziale “venerdì bianco”, dovremo ancora attendere ma, senz’altro, farà freddo, in particolare al Centro-Nord.

Previsioni del weekend

Il penultimo weekend di novembre vedrà il winter vortex stazionare sull’Italia il sabato per poi allontanarsi verso l’Austria e la Repubblica Ceca domenica. E' atteso un sabato di maltempo dall’Emilia Romagna alla Sicilia con piogge, neve a quote collinari, tanto vento e mareggiate. Domenica, se la traiettoria venisse confermata, si avrebbe una breve tregua prima dell’arrivo di un nuovo ciclone previsto da lunedì.

Per quanto riguarda la neve in pianura, anche se mista a pioggia, al momento sembra possibile tra Emilia, Lombardia e Basso Piemonte, nella fascia temporale compresa tra venerdì sera e sabato mattina.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 19 noembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, peggiora in tarda serata. Al Centro: variabile con qualche rovescio sul Lazio. Al Sud: instabilità con rovesci e schiarite.

Domani, giovedì 20 novembre - Al Nord: piogge e calo termico. Al Centro: peggiora su Tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci sulla Campania.

Venerdì 21 novembre - Al Nord: instabile e freddo, neve in montagna, occasionale in pianura dalla sera inoltrata. Al Centro: maltempo. Al Sud: maltempo.

Tendenza: sabato ancora freddo e perturbato, vento e neve in pianura al Nord. Domenica migliora temporaneamente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo italia nevicate italia italia neve prossimi giorni italia previsioni meteo prossimi giorni
Vedi anche
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza