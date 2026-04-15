circle x black
Cerca nel sito
 

Ultime ore di pioggia, in arrivo l'anticiclone più caldo: il meteo

Picchi di oltre 26 gradi

Giornata di sole - (Fotogramma/Ipa)
Giornata di sole - (Fotogramma/Ipa)
15 aprile 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultime ore di pioggia, poi torna l’anticiclone più caldo con picchi di oltre 26°C. Dopo il ritorno di una fase decisamente più fresca e instabile che nelle ultime 48 ore ci ha fatto rivedere persino la neve a quote medie sulle Alpi, all’orizzonte si profila un periodo nettamente più soleggiato. A bassa voce, potremmo quasi iniziare a chiamarla una 'simil estate'.

CTA

Meteo oggi e domani

Intanto nelle prossime ore di oggi 15 aprile avremo ancora instabilità sul Nord-est, sulla fascia adriatica e al Sud. Si tratta del ricordo lasciato in eredità dal vortice ciclonico che si sta allontanando in queste ore dal Mar Ionio, diretto verso la Grecia, la Libia e l’Egitto. Assisteremo a piogge e temporali dal sapore tipicamente primaverile: fenomeni variabili, incerti, a tratti forti e subito dopo deboli. Insomma, un meteo un po’ 'pazzerello' e capriccioso fa prente iLMeteo.it.

Da questo contesto intermedio e turbolento, a partire da domani giovedì 16 aprile passeremo rapidamente a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. I termometri subiranno un'impennata clamorosa: entro venerdì le temperature massime aumenteranno addirittura di 10 gradi. Registreremo valori termici ben al di sopra della media del periodo, assestandoci sui 6-7°C oltre la norma di aprile. Almeno fino al weekend, la sensazione diffusa sarà quella di trovarsi a fine maggio o inizio giugno, regalandoci un clima decisamente molto gradevole da Nord a Sud.

L'unica, piccola insidia del fine settimana sarà rappresentata da una perturbazione in transito a latitudini settentrionali (tra Germania e Polonia): pur essendo molto lontana, la coda di questo fronte riuscirà a lambire il nostro Paese, portando un po’ di instabilità tra sabato sera e domenica pomeriggio sul Triveneto e sulla fascia appenninica settentrionale. Si tratterà, al più, di qualche acquazzone isolato: un piccolo promemoria atmosferico per ricordarci che, dopotutto, siamo ancora ad aprile e non a giugno.

Dal 25 aprile in poi, la figura che sembra voler dominare incontrastata la scena mediterranea ha un nome ben preciso: anticiclone africano. Al momento, le proiezioni indicano che tra il 25 aprile e il primo maggio il tempo assumerà connotati prettamente estivi, con sole prevalente e caldo diffuso. Speriamo solo che i modelli meteorologici non ci stiano facendo un Pesce d’Aprile in notevole ritardo e di cattivo gusto.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 15 aprile - Al Nord: tra piovaschi e generose schiarite soleggiate. Al Centro: più piogge sul versante adriatico. Al Sud: spiccata instabilità, maltempo sulla Calabria ionica.

Domani, giovedì 16 aprile - Al Nord: più sole e caldo. Al Centro: ampi spazi soleggiati. Al Sud: ancora instabile con qualche rovescio.

Venerdì 17 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole, caldo. Al Sud: più sole e caldo.

Tendenza: prevalenza di sole e temperature oltre la media del periodo, qualche acquazzone domenica al Nord.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi domani meteo italia weekend meteo roma meteo palermo
Vedi anche
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza