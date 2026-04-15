Ultime ore di pioggia, poi torna l’anticiclone più caldo con picchi di oltre 26°C. Dopo il ritorno di una fase decisamente più fresca e instabile che nelle ultime 48 ore ci ha fatto rivedere persino la neve a quote medie sulle Alpi, all’orizzonte si profila un periodo nettamente più soleggiato. A bassa voce, potremmo quasi iniziare a chiamarla una 'simil estate'.

Meteo oggi e domani

Intanto nelle prossime ore di oggi 15 aprile avremo ancora instabilità sul Nord-est, sulla fascia adriatica e al Sud. Si tratta del ricordo lasciato in eredità dal vortice ciclonico che si sta allontanando in queste ore dal Mar Ionio, diretto verso la Grecia, la Libia e l’Egitto. Assisteremo a piogge e temporali dal sapore tipicamente primaverile: fenomeni variabili, incerti, a tratti forti e subito dopo deboli. Insomma, un meteo un po’ 'pazzerello' e capriccioso fa prente iLMeteo.it.

Da questo contesto intermedio e turbolento, a partire da domani giovedì 16 aprile passeremo rapidamente a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. I termometri subiranno un'impennata clamorosa: entro venerdì le temperature massime aumenteranno addirittura di 10 gradi. Registreremo valori termici ben al di sopra della media del periodo, assestandoci sui 6-7°C oltre la norma di aprile. Almeno fino al weekend, la sensazione diffusa sarà quella di trovarsi a fine maggio o inizio giugno, regalandoci un clima decisamente molto gradevole da Nord a Sud.

L'unica, piccola insidia del fine settimana sarà rappresentata da una perturbazione in transito a latitudini settentrionali (tra Germania e Polonia): pur essendo molto lontana, la coda di questo fronte riuscirà a lambire il nostro Paese, portando un po’ di instabilità tra sabato sera e domenica pomeriggio sul Triveneto e sulla fascia appenninica settentrionale. Si tratterà, al più, di qualche acquazzone isolato: un piccolo promemoria atmosferico per ricordarci che, dopotutto, siamo ancora ad aprile e non a giugno.

Dal 25 aprile in poi, la figura che sembra voler dominare incontrastata la scena mediterranea ha un nome ben preciso: anticiclone africano. Al momento, le proiezioni indicano che tra il 25 aprile e il primo maggio il tempo assumerà connotati prettamente estivi, con sole prevalente e caldo diffuso. Speriamo solo che i modelli meteorologici non ci stiano facendo un Pesce d’Aprile in notevole ritardo e di cattivo gusto.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 15 aprile - Al Nord: tra piovaschi e generose schiarite soleggiate. Al Centro: più piogge sul versante adriatico. Al Sud: spiccata instabilità, maltempo sulla Calabria ionica.

Domani, giovedì 16 aprile - Al Nord: più sole e caldo. Al Centro: ampi spazi soleggiati. Al Sud: ancora instabile con qualche rovescio.

Venerdì 17 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole, caldo. Al Sud: più sole e caldo.

Tendenza: prevalenza di sole e temperature oltre la media del periodo, qualche acquazzone domenica al Nord.