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Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l'allerta gialla in 8 regioni

L'avviso della Protezione Civile, quali sono le regioni interessate dal maltempo

Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l'allerta gialla in 8 regioni - Fotogramma /Ipa
Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l'allerta gialla in 8 regioni - Fotogramma /Ipa
15 aprile 2026 | 00.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pioggia e temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, scatta così l'allerta meteo gialla in ben 8 regioni, con il maltempo a colpire in particolare il Centro-Sud Italia.

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Allerta meteo per temporali, le 8 regioni interessate

Come spiega la Protezione Civile, una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia favorirà anche oggi l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso quindi un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

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maltempo italia allerta meteo italia allerta meteo regioni oggi
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