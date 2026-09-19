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Italia verso l'autunno, tra piogge al Centro-Sud e rialzo delle temperature: le previsioni

Che tempo farà fino a lunedì 21 settembre

Pioggia - Ipa
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19 settembre 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Piogge diffuse al Centro e Sud, poi un rialzo delle temperature al termine del weekend prima del ritorno dell'alta pressione e del cambio di stagione. L'autunno si avvicina e l'Italia, secondo gli esperti, sembra muoversi verso la stabilità su gran parte del Paese. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 19 settembre, e per i giorni a venire.

Piogge al Centro-Sud, poi rialzo termico: cosa dice l'esperto

Nel fine settimana che precede il cambio di stagione si conferma la transizione verso il quadro autunnale: mercoledì 23 settembre, in coincidenza con l'Equinozio d'Autunno, avrà inizio ufficialmente la nuova stagione, con un probabile afflusso di aria più fresca da nord-est.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore il sistema frontale di origine atlantica completerà il suo attraversamento della Penisola, muovendosi verso le regioni centro-meridionali dove determinerà rovesci a tratti diffusi, con maggiore probabilità di sviluppo durante le ore pomeridiane. Al Settentrione si assisterà a un progressivo ripristino di condizioni stabili, con residue ed estemporanee deboli precipitazioni confinate alla Romagna.

Domenica: ripristino della stabilità e rialzo termico

La giornata di domenica vedrà un generale consolidamento della stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale. Contestualmente si registrerà un incremento delle temperature massime nell'ordine di 3-4°C, con valori che specie sul Centro-Sud potranno localmente raggiungere i 30-31°C. Unica eccezione sarà rappresentata da una residua nuvolosità al Meridione, associata a precipitazioni sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia.

Tendenza per la nuova settimana: espansione anticiclonica e ventilazione nord-europea

L'avvio della nuova settimana sarà caratterizzato dall'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica e la Francia, favorendo una generale stabilità atmosferica sull'Italia. Sul margine orientale della struttura affluiranno tuttavia correnti più fresche di matrice nord-europea a partire da martedì pomeriggio, capaci di determinare una flessione termica sul versante adriatico e sulle regioni meridionali.

Trattandosi di una proiezione a medio termine, il quadro necessita di ulteriori conferme modellistiche. Le attuali simulazioni mostrano comunque un riassestamento dell'alta pressione entro il fine settimana successivo, a garanzia di stabilità su gran parte del Paese.

L'ingresso della nuova stagione sarà caratterizzato dunque da una graduale transizione sinottica: l'inizio dell'autunno corrisponderà a un progressivo riallineamento delle temperature alle medie del periodo.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 19. Al Nord: nuvoloso. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse, locali rovesci di moderata intensità sulla Sardegna.

Domenica 20. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato a tratti nuvoloso. Al Sud e sulle Isole: piogge residue tra Basilicata, Calabria e Sicilia.

Lunedì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato; isolati piovaschi tra Calabria e Sicilia.

Tendenza: da mercoledì probabile calo termico sul versante orientale del Paese con locali fasi di instabilità.

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