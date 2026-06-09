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Sole ovunque e temporali al Nord, meteo spacca in due l'Italia: le previsioni

Che tempo farà fino a giovedì 11 giugno

Sole e pioggia - Fotogramma /Ipa
Sole e pioggia - Fotogramma /Ipa
09 giugno 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Italia spaccata in due dal meteo. Mentre al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori il caldo inizierà ad aumentare grazie alla maggior presenza dell’alta pressione subtropicale, molte aree del Nord invece dovranno ancora fare i conti con scenari più instabili e temporaleschi. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, martedì 9 giugno, e per i giorni a venire.

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Italia divisa tra sole e temporali, parla l'esperto

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’estrema stabilità atmosferica che contraddistinguerà il Centro Sud e le Isole Maggiori nei prossimi giorni; già da martedì 9 giugno la presenza di un campo di alta pressione regalerà infatti tanto sole e temperature massime comprese tra 28 e 32°C. Discorso diverso per il Nord dove, a causa del passaggio di correnti più instabili in quota (flusso atlantico piuttosto vivace) potranno scoppiare improvvisi temporali specie durante le ore pomeridiane già nel corso di martedì su Alpi e Prealpi (in locale estensione alle vicine pianure del Triveneto).

La giornata più movimentata sarà quella di mercoledì 10. Il netto contrasto tra l’aria fresca in arrivo e il caldo preesistente, unito alla grandissima quantità di energia potenziale in gioco – dovuta al notevole accumulo di calore e umidità nei bassi strati dell’atmosfera – favorirà lo sviluppo di imponenti nubi temporalesche. Queste ultime saranno capaci di scaricare al suolo rovesci di forte intensità, accompagnati dal rischio di locali grandinate. Le aree nel mirino di questa sfuriata saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Poi, dopo le ultime e veloci piogge previste sulla fascia adriatica nel corso di giovedì, dal successivo weekend è prevista una decisa svolta a livello emisferico grazie all'espansione di un robusto promontorio anticiclonico che piloterà verso il bacino del Mediterraneo una vasta massa d'aria calda di matrice subtropicale. Oltre al tanto sole da Nord a Sud aspettiamo un sensibile e generalizzato aumento delle temperature. I valori termici si porteranno rapidamente su livelli tipicamente estivi e ben al di sopra delle medie stagionali, dando di fatto il via a una prima vera ondata di calore del mese di giugno che potrà essere accompagnata da un incremento dei tassi di umidità (afa) in molte delle nostre città.

Le previsioni nel dettaglio

Martedì 9. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi, in serata sulle pianure del Triveneto. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Mercoledì 10. Al Nord: instabile con temporali, forti sul Triveneto. Al Centro: sereno con velature. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Giovedì 11. Al Nord: temporali in Emilia Romagna. Al Centro: temporali sulle Adriatiche, sole altrove. Al Sud: sole e più caldo.

Tendenza: alta pressione subtropicale in graduale aumento.

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