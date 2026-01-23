circle x black
Weekend di pioggia, maltempo sull'Italia oggi e domani: le previsioni

Da martedì nuova perturbazioni, Sicilia e Sardegna dovranno fare ancora i conti con il maltempo ma niente a che vedere con Harry

Pioggia sull'Italia - (Fotogramma/Ipa)
24 gennaio 2026 | 00.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo non molla l'Italia nel weekend, tra oggi e domani - sabato 24 e domenica 25 gennaio - il quadro meteo peggiora e arriva una nuova ondata con un po' di neve e tanta pioggia da Milano a Roma e Napoli. Dopo il ciclone Harry, che ha colpito in particolar modo il Sud e le Isole maggiori, ecco le perturbazioni che lasciano il segno.

Meteo weekend

"Siamo in inverno e quindi, come dovrebbe accadere, sull'Italia arrivano delle perturbazioni", dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Una di queste ci "accompagnerà per buona parte del weekend" con pioggia e "sulle regioni del Nord con delle nevicate, localmente fino a quote molto basse. Qualche fiocco di neve è probabile a Torino, mischiato alla pioggia a Milano ma nelle campagne saranno discrete".

Meteo prossima settimana

"Le precipitazioni - prosegue Gussoni - si estenderanno rapidamente al centro e al Sud. Le temperature subiranno un leggero calo al Nord, mentre al Sud si manterranno su valori stabili o in leggero aumento a causa dell'arrivo di venti dai quadranti meridionali. Condizioni meteo che ci accompagneranno anche per buona parte della settimana: da martedì 27 infatti ci sarà il transito di nuove perturbazioni. Quindi nuove piogge, nevicate a bassa quota e ancora maltempo per buona parte della settimana".

A proposito, buone notizie in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina: "La neve difficilmente arriva in pianura con accumulate degne di nota. Però le precipitazioni non mancheranno e arriverà anche una bella nevicata sulle nostre montagne, in vista dei Giochi Olimpici prossimi alla partenza. Anche perché, per ora, sulle Alpi centro-orientali ce n'è davvero poca".

Per quanto riguarda Sicilia e Sardegna, colpite pesantemente dal ciclone Harry, le isole "dovranno fare ancora i conti con il maltempo. Niente a che vedere con Harry, che si è allontanato già ieri dall'Italia verso la Grecia, ma comunque torneranno piogge e locali temporali".

