Migranti, minacce a giudice di Roma, fascicolo procura Perugia per minacce aggravate

Minacce aggravate. Per questa ipotesi di reato i pm di Perugia procedono nel fascicolo avviato, dopo la trasmissione degli atti dalla procura di Roma, in relazione ai messaggi di minacce recapitati sulla mail della giudice Silvia Albano, uno dei sei magistrati della Sezione specializzata sui Diritti della Persona e Immigrazione del Tribunale di Roma che si sono espressi lo scorso ottobre sui provvedimenti di trattenimento in Albania.

Albano aveva presentato una denuncia in procura a Roma nelle scorse settimane e gli atti erano stati inviati per competenza ai magistrati di Perugia che ora hanno delegato gli accertamenti. Tra i messaggi recapitati anche sulla mail e i social di Magistratura democratica, di cui il giudice è presidente dal novembre 2023, alcuni come “Magistrato militante e corrotto spero che qualcuno ti spari molto presto, sarà un giorno di gioia e festa” e “la toga rossa Albano fa politica e non fa trattenere i clandestini in Albania”.