Nasce a Milano il primo corso prematrimoniale laico d'Italia ed è subito boom di iscrizioni. A lanciarlo è il Comune e l'obiettivo è quello di aiutare i futuri coniugi a sapere che cosa li aspetta una volta messo l'anello al dito. In meno di 24 ore dalla presentazione ufficiale, la prima delle quattro date del primo ciclo di incontri è già 'sold out'.

''Milano -dice all'Adnkronos Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e generali del Comune- è la prima grande città a fare questo tipo di iniziativa. A poche ore dall'annuncio, il primo modulo del corso era già sold out". E avverte: "Nei prossimi giorni valuteremo se da qui al 19 marzo sarà possibile aumentare il tetto di partecipazioni in presenza, fermo restando che per la partecipazione online non ci sono limiti, quindi rimane ancora la possibilità di iscriversi".

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano, è rivolto alle coppie residenti sul territorio comunale che hanno scelto di celebrare il matrimonio con il rito civile o di dare vita ad una unione civile. L'idea prende le mosse dai dati che vedono un'inversione di tendenza tra i matrimoni religiosi, passati dai 2.098 del 2003 ai 450 del 2024, e i matrimoni celebrati con rito civile, passati dai 2.162 del 2003 ai 2.018 del 2024. E considera anche l'avvento delle unioni civili, solo lo scorso anno a Milano ne sono state celebrate 178.

Per ora tutti i 48 posti in presenza disponibili per il modulo in partenza mercoledì 19 marzo sono già stati prenotati dalle coppie che hanno deciso di aderire al progetto. E, considerando che al corso si può partecipare anche collegati da remoto, non è escluso che i partecipanti possano essere molti di più.

Già diverse anche le iscrizioni al secondo ciclo di incontri che partirà il 7 maggio: "Abbiamo registrato un grande entusiasmo da parte della cittadinanza -afferma Romani- e la cosa ci fa davvero molto piacere. L'invito ora è ad unire, oltre agli aspetti e alle informazioni di natura giuridica, anche elementi di comunicazione e di cura delle relazioni, penso ad esempio agli aspetti psicologici o relazionali, sui quali sicuramente ci impegneremo per arricchire i prossimi appuntamenti del corso". (di Cristina Livoli)