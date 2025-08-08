circle x black
Milano, torture nel carcere Beccaria: salgono a 42 gli indagati

La Procura fa richiesta di incidente probatorio

Carcere Beccaria di Milano (Fotogramma/Ipa)
08 agosto 2025 | 18.20
Redazione Adnkronos
Sale a 42 il numero degli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano con al centro torture e maltrattamenti nei confronti di 33 detenuti nel carcere minorile Beccaria. E' quanto emerge nella richiesta di incidente probatorio firmato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena.

Nell'elenco degli indagati, alcuni devono rispondere anche di falso, lesioni e uno soltanto di violenza sessuale compaiono una trentina di agenti della Polizia penitenziaria, tre ex direttori dell'istituto e personale sanitario. L'anno scorso erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria, mentre otto erano stati sospesi. Diversi gli episodi contestati - che arrivano fino al marzo 2024 - di cui dovranno raccontare le presunte vittime davanti a un giudice (incidente probatorio non ancora fissato).

