Il corpo di un anziano, chiuso dentro un sacco dell’immondizia, è stato rinvenuto a Milazzo, in località spiaggia di Ponente. Era riverso lungo il margine della carreggiata della strada. A dare l’allarme è stato un passante. L’uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Non è stato identificato in quanto non aveva i documenti con sé. Sul caso indaga la polizia di Stato.