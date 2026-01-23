circle x black
Cerca nel sito
 

Milo Infante, gelo in studio per la 'battuta' di Antonio Tanga: "Ho un coltello per uccidere mia moglie"

Il botta e risposta che ha creato tensione nello studio di 'Ore 14'

Antonio Tanga e Milo Infante - fotogramma/ipa
Antonio Tanga e Milo Infante - fotogramma/ipa
23 gennaio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una battuta infelice ha creato tensione nello studio di 'Ore 14', il programma condotto da Milo Infante. Durante la puntata di venerdì 23 gennaio il conduttore ha affrontato il caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno.

Parlando dell’arma del delitto, Infante ha fatto un’osservazione: "È facile avere un coltello bilama in cucina?". Il sostituto procuratore Antonio Tanga, ospite in studio, ha risposto senza mezzi termini: "Sì, io ce l'ho, e lo uso per uccidere mia moglie".

La battuta ha provocato la reazione del conduttore: "E' una battuta brutta, davvero brutta Stiamo parlando di un femminicidio e lei fa una battuta del genere?". "Era per sdrammatizzare", ha replicato Tanga. "Non si sdrammatizza così... Va bene tutto, però", dice il conduttore con evidente malumore. La battuta, giudicata inappropriata, ha generato un botta e risposta tra Infante e Tanga, che poi ha cercato di difendersi, sostenendo di aver voluto solo dare spazio a "un piccolo accenno di goliardia nera". "Mi consenta, con tutta la stima e l'affetto: qui la goliardia nera non esiste -dice Infante-. Ritiro la domanda, che forse è stupida, ma che è stata fatta sulla mia esperienza personale: io non ho un coltello bilama".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milo linfante ore 14 federica torzullo
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza