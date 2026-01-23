Una battuta infelice ha creato tensione nello studio di 'Ore 14', il programma condotto da Milo Infante. Durante la puntata di venerdì 23 gennaio il conduttore ha affrontato il caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno.

Parlando dell’arma del delitto, Infante ha fatto un’osservazione: "È facile avere un coltello bilama in cucina?". Il sostituto procuratore Antonio Tanga, ospite in studio, ha risposto senza mezzi termini: "Sì, io ce l'ho, e lo uso per uccidere mia moglie".

Milo Infante chiede al ospite in studio Antonio Tanga se ha un coltello a doppia lama in cucina e lui risponde: “Sì c’è l’ho, per UCCIDERE MIA MOGLIE.”



Io sono veramente SCIOCCATO



a dir poco VERGOGNOSA e IMBARAZZANTE questa risposta (si parlava di un femminicidio)



#ore14 pic.twitter.com/BlmpqR2rRt — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) January 23, 2026

La battuta ha provocato la reazione del conduttore: "E' una battuta brutta, davvero brutta Stiamo parlando di un femminicidio e lei fa una battuta del genere?". "Era per sdrammatizzare", ha replicato Tanga. "Non si sdrammatizza così... Va bene tutto, però", dice il conduttore con evidente malumore. La battuta, giudicata inappropriata, ha generato un botta e risposta tra Infante e Tanga, che poi ha cercato di difendersi, sostenendo di aver voluto solo dare spazio a "un piccolo accenno di goliardia nera". "Mi consenta, con tutta la stima e l'affetto: qui la goliardia nera non esiste -dice Infante-. Ritiro la domanda, che forse è stupida, ma che è stata fatta sulla mia esperienza personale: io non ho un coltello bilama".