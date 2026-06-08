circle x black
Cerca nel sito
 

Mirabilandia celebra la Notte Rosa 2026 con una grande serata di cabaret e comicità

Sabato 20 giugno arrivano Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli per uno speciale evento live

Notte Rosa - (Foto ufficio stampa)
Notte Rosa - (Foto ufficio stampa)
08 giugno 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mirabilandia si unisce ai festeggiamenti della Notte Rosa 2026, il grande Capodanno dell’estate italiana, con una serata speciale all'insegna del divertimento e della comicità che vedrà protagonisti tre volti amatissimi dal pubblico: Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli. L'appuntamento è per sabato 20 giugno in Piazza della Fama, cuore pulsante del Parco divertimenti più grande d’Italia, dove a partire dalle ore 21.15 andrà in scena uno spettacolo di cabaret unico nel suo genere. I tre artisti si esibiranno sul palco, regalando al pubblico un’ora e mezza di battute, monologhi, improvvisazione e intrattenimento dal vivo capace di coinvolgere ospiti di tutte le età.

CTA

La serata si inserisce nel programma della Notte Rosa 2026 - l'evento che ogni anno trasforma la Riviera Romagnola e numerose località dell'Emilia-Romagna in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla musica, allo spettacolo, alla cultura e all'intrattenimento - e rappresenta uno degli eventi clou del calendario estivo di Mirabilandia che offrirà ai visitatori l'opportunità di vivere il Parco fino alla chiusura (ore 23.00), unendo l'emozione delle attrazioni alla leggerezza di uno spettacolo pensato per celebrare l'inizio della stagione più attesa dell'anno.

“Con questa iniziativa, il Parco conferma il proprio ruolo di protagonista dell'intrattenimento in Italia, offrendo ai propri ospiti un'esperienza che combina adrenalina, spettacolo e divertimento dal vivo in una cornice unica, sottolinea Sabrina Mangia, Managing Director del parco. La Notte Rosa è un evento che celebra l’energia, l’accoglienza e la voglia di stare insieme che da sempre contraddistinguono la Romagna e Mirabilandia”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Notte Rosa 2026 Cabaret Comicità Mirabilandia Parco divertimenti
Vedi anche
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Scioperi a giugno 2026, il calendario
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza