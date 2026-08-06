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Mirabilandia lancia nuova campagna abbonamenti 2027

Tutti i nuovi abbonati potranno accedere gratuitamente a Mirabilandia fino alla chiusura della stagione 2026

Campagna abbonamenti Mirabilandia - (foto Ufficio stampa)
Campagna abbonamenti Mirabilandia - (foto Ufficio stampa)
06 agosto 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mirabilandia guarda già alla prossima stagione e apre da domani, venerdì 7 agosto, la nuova campagna abbonamenti 2027 con un vantaggio immediato per chi sceglie di entrare nella community del Parco divertimenti più grande d'Italia: tutti i nuovi abbonati potranno accedere gratuitamente a Mirabilandia fino alla chiusura della stagione 2026. Un'occasione per vivere fin da subito tutte le emozioni del parco, dalle attrazioni da record agli ultimi eventi dell'estate, fino alle atmosfere uniche di Halloween, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno.

Diverse le formule di abbonamento proposte - Bronze, Silver, Gold e VIP - pensate per soddisfare ogni esigenza, con vantaggi crescenti che includono, a seconda della tipologia scelta, l'ingresso a Mirabeach, sconti su parcheggi, negozi e punti ristoro, agevolazioni per amici e familiari, riduzioni sui Flash Pass fino all’ingresso gratuito agli altri parchi europei del gruppo Parques Reunidos. Per chi preferisce non pagare tutto in una volta, c’è la possibilità di rateizzare l’importo in tre quote, senza interessi, grazie a Scalapay. Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del parco: www.mirabilandia.it

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Mirabilandia abbonamenti 2027 campagna abbonamenti
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