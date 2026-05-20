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Modena, l'abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

L'incontro e l'attestato di riconoscimento dell'Ordine: "Esempio concreto dei più alti valori della professione"

Viktoriya Prudka e Carmela Giudice
Viktoriya Prudka e Carmela Giudice
20 maggio 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'abbraccio degli infermieri di Modena alla collega Viktoriya Prudka che sabato 16 maggio, mentre una turista tedesca - infermiera come lei - giaceva a terra drammaticamente ferita alle gambe, falciata dall'auto che ha travolto la folla nel cuore della città emiliana, le ha prestato assistenza aiutando a bloccare l'emorragia che rischiava di ucciderla. L'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) modenese l'ha incontrata, premiandone la professionalità e la prontezza. Il Consiglio direttivo e la Commissione d'Albo hanno consegnato a Viktoriya - nata in Ucraina, ma iscritta all'Ordine di degli infermieri Modena dal 2017 - un attestato di riconoscimento. "Il suo operato ha rappresentato un esempio concreto dei più alti valori della professione infermieristica e dell'impegno al servizio della collettività", recita il testo a firma della presidente Carmela Giudice, che ha stretto la collega in un abbraccio.

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modena auto sulla folla turista tedesca ferita a modena viktoriya prudka carmela giudice ordine infermieri modena
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