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Monopattini elettrici, dal 16 luglio assicurazione obbligatoria: multe fino a 400 euro

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, si potrà incorrere in sanzioni

- Fotogramma/IPA
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24 aprile 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
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Le direzioni competenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un’assicurazione Rc. Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno, una piccola targa.

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Assicurazione monopattini, cosa sapere

Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l’assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il documento, diffuso in seguito al decreto del 6 marzo 2026, fornisce una serie di chiarimenti sulle procedure necessarie per il rilascio dei contrassegni identificativi e per la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 prevede che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile”. Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui costo varia dai 25 ai 150 euro all’anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro.

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monopattini elettrici assicurazione monopattini monopattini multe monopattini targa
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