Hanno trascorso la notte sui Gemelli del Breithorn, al confine tra la Valle d'Aosta e il Canton Vallese

Grazie ad un miglioramento delle condizioni meteo, sono stati recuperati i due alpinisti tedeschi da ieri rimasti bloccati, per un problema tecnico, sui Gemelli del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, al confine tra la Valle d'Aosta e il Canton Vallese. L'intervento del Soccorso alpino valdostano con elisoccorso è avvenuto questa mattina intorno alle 5,30. I due alpinisti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta per gli accertamenti diagnostici. Le loro condizioni sono complessivamente buone.