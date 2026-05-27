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Morrissey (Organon): "Salute femminile leva strategica di crescita e sostenibilità"

'Colmare i gap di cura per le donne è il cuore della strategia dell'azienda'

Joseph Morrissey - Foto Adnkronos
Joseph Morrissey - Foto Adnkronos
27 maggio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'attenzione di Organon alla salute femminile è una componente chiave della nostra strategia di crescita e della sostenibilità a lungo termine dell'azienda. Il motivo? Se si guarda alla salute femminile, si nota un enorme bisogno di assistenza sanitaria e un'enorme opportunità per un'azienda come Organon di colmare le lacune che riscontriamo in termini di accesso alle cure e di assistenza per le donne in tutte le fasi della loro vita. Abbiamo un portafoglio di prodotti molto diversificato, che comprende prodotti specifici per la salute femminile, ma anche prodotti per le malattie croniche e biosimilari, tutti fondamentali per la salute generale delle donne. E questo contribuisce alla nostra crescita complessiva come azienda, poiché il bisogno è in costante aumento e di conseguenza anche le opportunità". Lo ha detto Joseph Morrissey, Ceo di Organon, aprendo i lavori dell'evento istituzionale 'Qui, per la salute di ogni donna', promosso a Roma da Organon.

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"L'Italia ne è un esempio lampante - ha aggiunto Morrissey - Abbiamo preso il nostro portafoglio di prodotti e abbiamo lavorato in collaborazione con il sistema sanitario per raggiungere le donne e promuovere una migliore assistenza in tutte le fasi della loro vita. E quando si osserva questo, si può notare l'utilizzo dei nostri prodotti e la crescita nel settore della fertilità, della contraccezione, ma anche nel nostro portafoglio per le malattie croniche, come le malattie cardiovascolari, il dolore e l'osteoporosi. E si può notare come questo ecosistema possa integrarsi per assistere le donne in tutte le fasi della loro vita".

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salute donne Morrissey organon
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