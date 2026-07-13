circle x black
Cerca nel sito
 

Morso di zecca e rischio encefalite, Bassetti: "Grave infezione virale, massima attenzione"

"In Italia si registrano focolai soprattutto nelle regioni del Nord-Est". Morta una donna trentina di 76 anni

Pronto soccorso - (Fotogramma/Ipa)
Pronto soccorso - (Fotogramma/Ipa)
13 luglio 2026 | 10.15
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

È morta a un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un’encefalite da Tbe rivelatasi purtroppo fatale. La vittima è una donna trentina di 76 anni. "La Tbe ('Tick-Borne Encephalitis', o encefalite da zecca) è una grave infezione virale che colpisce il sistema nervoso centrale, trasmessa dal morso di zecche infette o dall'ingestione di latte crudo non pastorizzato. In Italia si registrano focolai soprattutto nelle regioni del nord-est, come Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto (in particolare la provincia di Belluno)", ricorda su X l'infettivologo Matteo Bassetti.

Come proteggersi? 

1) Vaccinazione. "Esiste un vaccino efficace ed è fortemente raccomandato a chi risiede o frequenta abitualmente le zone a rischio", ricorda Bassetti;

2) Abbigliamento. "Indossare indumenti chiari (che rendono più facile individuare le zecche), pantaloni lunghi, scarpe chiuse e cappello durante le escursioni", continua;

3) Repellenti. "Applicare sulla cute prodotti specifici a base di Deet o altri principi attivi consigliati".

Cosa fare in caso di morso di zecca. "Rimuovere la zecca il prima possibile utilizzando una pinzetta, tirandola con decisione - conclude - Disinfettare accuratamente la zona dopo l'estrazione".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
encefalite da zecca morso di zecca zecca morso morso di zecca cosa fare zecca morso sintomi tbe
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza