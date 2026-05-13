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Morta a 8 anni Alessia, la piccola tifosa del Palermo﻿

La bambina era affetta da anni da un tumore. La camera ardente allo stadio Barbera

Alessia La Rosa - (Foto dal post pubblicato sul Facebook dalla curva Nord 12 Palermo)
Alessia La Rosa - (Foto dal post pubblicato sul Facebook dalla curva Nord 12 Palermo)
13 maggio 2026 | 09.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' morta nella notte la piccola Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni, che da anni lotta contro un tumore e che, nonostante la malattia aggressiva, ha continuato a frequentare lo stadio del Palermo. Diversi gli ingressi in campo con il centrocampista rosanera Jacopo Segre. Quando non era ricoverata, la bimba si recava in Curva Nord a tifare per la sua squadra del cuore.

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La nota del Palermo

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia - si legge in una nota pubblicata dal Palermo sul sito ufficiale - Scesa in campo più volte al 'Renzo Barbera' al fianco dei calciatori rosanero, e in particolare di Jacopo Segre, in occasione delle partite ufficiali, Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio. Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della Curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero".

E sul profilo Facebook della squadra: "Esiste un finale diverso. Uno in cui tu non te ne sei mai andata. E sei rimasta con noi, con le luci dello stadio riflesse negli occhi mentre entri in campo coi ragazzi, o lassù in curva mentre canti con tutto il fiato che hai. Questo finale, se vogliamo, è ancora possibile, finchè ognuno di noi porterà il tuo sorriso nel cuore. Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre".

Sul profilo Facebook della Curva Nord oggi si legge: "Addio guerriera".

La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera.

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morta alessia la rosa alessia tifosa palermo morta alessia tifosa palermo palermo news
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