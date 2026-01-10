circle x black
Cerca nel sito
 

Morte Alex Marangon, cinque indagati

Il 26enne di Marcon fu trovato senza vita il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, nel Trevigiano, dopo un rito sciamanico

Alex Marangon (da Facebook)
Alex Marangon (da Facebook)
10 gennaio 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono cinque gli indagati dalla procura di Treviso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon trovato morto il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, nel Trevigiano, dopo un rito sciamanico. Lo riportano oggi alcuni quotidiani locali.

In particolare, le persone coinvolte nell'inchiesta sarebbero la coppia di organizzatori dell'evento al quale il 26enne partecipò, la moglie del proprietario dell'abbazia in cui si tenne l'incontro e due cittadini colombiani, oggi irreperibili e qualificati come gli 'sciamani' che avrebbero materialmente gestito il rito sciamanico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di cessione di sostanze vietate e morte come conseguenza di altro reato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
morte indagati inchiesta riti sciamanici
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza