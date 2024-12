Altri due morti sul lavoro oggi. Un operaio di 51 anni, originario del salernitano, è deceduto mentre era al lavoro in un cantiere di Monteforte Irpino (Avellino): stava effettuando lavori di coibentazione di un capannone. Il decesso è avvenuto nel primo pomeriggio, sulla dinamica non ci sono ancora elementi chiari e sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Avrebbero chiamato i soccorsi gli altri operai che si trovavano nel cantiere. Sarebbero in corso accertamenti per verificare, come avviene per prassi in questi casi, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La Procura di Avellino ha nel frattempo aperto un'inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è caduto da un'altezza di circa 3 metri mentre stava effettuando i lavori di coibentazione.

Un operaio di 39 anni è invece stato travolto da un autoarticolato questa mattina intorno alle 10 mentre lavorava in un cantiere sull'A1 all'altezza di Cassino, in provincia di Frosinone. La vittima era residente in Campania. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.