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Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autista

Luca Spada è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, relativamente ad alcune morti sospette di anziani durante o subito dopo il trasferimento﻿

Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autista
11 aprile 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante trasporti in ambulanza. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo — già sospeso dal servizio — sarebbe indagato per omicidio volontario nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri su una serie di morti avvenute tra fine 2025 e inizio 2026 durante o subito dopo il trasferimento di pazienti fragili.

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L’ordinanza è stata eseguita su disposizione del Gip del Tribunale competente, su richiesta della Procura di Forlì, che da mesi sta ricostruendo una serie di episodi ritenuti anomali. Le verifiche degli investigatori si concentrano su diversi casi clinici e sulle modalità di intervento e trasporto sanitario effettuate dall’indagato.

Luca Spada era già al centro dell’inchiesta da tempo e, secondo quanto emerso, avrebbe sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente nelle precedenti fasi del procedimento.

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omicidio volontario anziani morti ambulanza Luca Spada luca spada meldola luca spada forlì luca spada ambulanza
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