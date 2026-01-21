È morto al Policlinico di Bari il bimbo che lo scorso 17 novembre, all'età di appena 8 mesi, si era versato acqua bollente a Torricella, in provincia di Taranto. Il piccolo riportò ustioni sull'80% del corpo.

Secondo quanto ricostruito la madre era in un'altra stanza quando accadde l'incidente. L'acqua era contenuta in un bollitore. Il bambino prima venne portato all'ospedale 'Giannuzzi' di Manduria e poi all'ospedale Giovanni XXIII-Policlinico di Bari in condizioni gravi e in prognosi riservata.

Il bimbo attualmente si trovava nella Rianimazione del Policlinico perché era sottoposto al trattamento dei chirurghi del centro ustioni.