Gandalf, il cavallo bianco che per oltre vent'anni aveva vissuto da solo nel borgo abbandonato di Gallena, sulle colline senesi, la cui storia due anni fa commosse l'Italia, è morto oggi nel Centro di recupero Ihp - Italian Horse Protection di Montaione (Firenze), a tre giorni dal secondo anniversario del suo arrivo. Il 21 novembre 2024, dopo oltre vent'anni trascorsi nel borgo senese, dove era rimasto solo dopo aver rifiutato di essere trasferito, era salito su un van per il primo viaggio della sua vita. Le sue condizioni erano gravi fin dall'inizio. Le visite veterinarie che Ihp aveva organizzato a Gallena avevano accertato un'artrosi con anchilosi di entrambi i nodelli anteriori, una capsulite cronica e un deficit dell'apparato di sospensione dei nodelli, con calcificazioni di tendini e legamenti: una patologia degenerativa senza speranze di guarigione e con la sola prospettiva di rallentarne il decorso il più possibile.

Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate negli ultimi mesi e "il massimo che abbiamo potuto fare è stato alleviargli i dolori alle gambe - con antinfiammatori, creme locali, rimedi omeopatici e gocce a base di Cbd - e dargli sostegno fisico con fasciature e bendaggi. Nell’ultima settimana però l’anteriore destra ha dato segni di cedimento, fino a non poterla appoggiare": una condizione che a quel punto è diventata di grave sofferenza. Dopo consulti giornalieri con il veterinario dottor Lorenzo Berti, cercando di rimandare il più possibile la decisione, questa mattina è stato "Gandalf stesso a farci capire che non ce la faceva più: lo abbiamo accompagnato con l’atto umanitario supremo in questi casi, l’eutanasia", si legge in un comunicato di Italian Horse Protection

Quando gli eredi del proprietario del borgo avevano trasferito il branco, Gandalf era stato l'unico a non lasciarsi prendere. Lo avevano lasciato lì da solo a Gallena, nel senese, libero, e con gli anni si era inselvatichito, era invecchiato e si era ammalato. Nell'autunno del 2024 lo hanno trovato, magro e malato, i fotografi di Siena Urbex, un progetto dedicato ai luoghi abbandonati: sono stati loro a chiamarlo Gandalf, e le loro immagini hanno scatenato sui social un'ondata di appelli per salvarlo. Ihp si è fatta avanti e ha ottenuto il via libera per prendersene cura. Nell'arco di un paio di settimane Sonny Richichi, presidente di Ihp, è tornato più volte al borgo per avvicinare un cavallo che da anni non si lasciava toccare: prima la fiducia, poi la cavezza, infine le visite dei veterinari. Dopo l'avvio della terapia antinfiammatoria, Gandalf ha imparato a salire sul van. Il giorno del trasferimento è salito da solo, con calma, senza alcuna costrizione, e Sonny ha viaggiato con lui fino a Montaione. Al Centro Ihp Gandalf ha continuato a vivere come aveva sempre vissuto, libero e all'aperto, ma insieme a un nuovo amico, Crostino, e con le cure di cui aveva bisogno. Le medicazioni due volte al giorno, i farmaci, le visite dei veterinari, il lavoro del pareggiatore e dell'osteopata sono stati, per due anni, la sua quotidianità. "Per vent'anni Gandalf non si era fidato di nessuno. Lo abbiamo accompagnato fino alla fine come aveva sempre vissuto, libero, ma questa volta non da solo", ha dichiarato Sonny Richichi. "Le cure di Gandalf sono state interamente a carico di Ihp, che non riceve fondi pubblici: le hanno rese possibili le donazioni di chi ci sostiene. Grazie a chi in questi due anni lo ha adottato a distanza e a chi ha seguito la sua storia. Ciao Gandalf".