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Morto Maurizio Stefanizzi, il cordoglio di Crosetto per la scomparsa del generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri

Le esequie si terranno venerdì 24 aprile alle 11 nella basilica di Santa Giustina a Padova. Il ministro: "Militare esemplare e uomo sincero"

Maurizio Stefanizzi - (Dal sito del ministero della Difesa)
Maurizio Stefanizzi - (Dal sito del ministero della Difesa)
23 aprile 2026 | 09.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto il generale di Corpo d'Armata in congedo Maurizio Stefanizzi. A quanto si apprende le esequie si terranno venerdì 24 aprile alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.

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A esprimere il proprio cordoglio tra gli altri il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi, già Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. Ufficiale Generale di grande valore, servitore dello Stato esemplare, ha interpretato ogni incarico con rigore, equilibrio, competenza e profondo senso del dovere. Ma insieme al profilo altissimo del Comandante, resta il ricordo di un Uomo perbene, di grande umanità, capace di unire autorevolezza e sensibilità. Chi ha avuto modo di conoscerlo conserva il ricordo di un militare esemplare e di un uomo sincero, legato profondamente al proprio dovere e ai territori che ha servito. Ai suoi cari, all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita rivolgo, con commozione, il mio più sentito pensiero di cordoglio".

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Maurizio Stefanizzi morto Maurizio Stefanizzi generale Maurizio Stefanizzi Maurizio Stefanizzi crosetto cordoglio
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