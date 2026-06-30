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Murzi (J&J Italia): "Patient Academy per accessibilità farmaci innovativi"

‘Fondamentale per costruire una voce unica’

Jacopo Murzi - (foto Adnkronos)
Jacopo Murzi - (foto Adnkronos)
30 giugno 2026 | 19.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La Patient Academy rappresenta molteplici associazioni di pazienti e la loro voce è il motore fondamentale per riuscire a portare innovazioni terapeutiche accessibili al numero maggiore di pazienti possibile in Italia”. Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo oggi a Milano all’evento dedicato alla Patient Association Academy e alla presentazione dell’agenda strategica 2026-2028.

“Il ruolo della Patient Academy - spiega Murzi - è fondamentale nel cercare di uniformare quelli che sono gli obiettivi di molteplici associazioni e di costruire una voce unica che permetta di portare all'attenzione di tutti gli stakeholder, incluse le aziende farmaceutiche che producono e sviluppano questi farmaci, l'attenzione giusta per poter interloquire e accelerare l'accesso di queste terapie ai pazienti”.

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Patient Association Academy
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