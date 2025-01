"C'è sempre posto a Piazzale Loreto Elon...". Il fantoccio di Elon Musk appeso a testa in giù a Piazzale Loreto, a Milano, e il messaggio su Instagram del collettivo Cambiare Rotta. La foto campeggia sul social, pubblicata dopo il gesto compiuto dal magnate nella giornata dell'insediamento del presidente americano Donald Trump. Musk, rivolgendosi alla platea in un comizio, ha alzato il braccio destro dopo aver portato la mano sul cuore: un gesto d'affetto verso il pubblico, ha detto il magnate, mentre per avversari e critici si è trattato di un saluto nazista.