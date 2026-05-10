circle x black
Cerca nel sito
 

Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio

Il ferito è stato operato nella notte, è in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini

Polizia a Napoli - Fotogramma
Polizia a Napoli - Fotogramma
10 maggio 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli con un 14enne accoltellato in piazza Municipio. Per l'aggressione è stato fermato 15enne. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto era presente un pattuglia della Polizia Municipale, che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno tre, hanno raggiunto gli organi interni. Il ragazzino è subito ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed ora resta in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nel frattempo il 15enne è stato fermato per tentato omicidio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accoltellamento napoli napoli 14enne accoltellato
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza