Sparatoria all'alba in piazzale Tecchio, un 34enne è deceduto in ospedale

È di un morto ed un ferito grave, il bilancio di un agguato avvenuto alle 6.30 di oggi in piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. Questa mattina due persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco, all'altezza di un bar. Si tratta di un 41enne e un 34enne, entrambi già noti le forze dell’ordine. I due sono stati trasportati all’ospedale San Paolo dove il 34enne è morto per le gravi ferite riportate. Carabinieri sul posto per i rilievi. Dinamica e matrice ancora da ricostruire.