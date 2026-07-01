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Napoli, bimba di 2 anni ricoverata in ospedale: è positiva alla marijuana

In osservazione, non è un pericolo di vita. Indagano i carabinieri

Un Pronto soccorso - (IPa)
Un Pronto soccorso - (IPa)
01 luglio 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bimba di 2 anni è stata ricoverata in ospedale perché positiva alla marijuana. È accaduto nella notte a Napoli, dove i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti all’ospedale pediatrico Santobono.

Poco prima delle 4 la piccola, accompagnata dalla madre 33enne e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al THC (tetraidrocannabinolo, principio attivo della cannabis). Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 15enne sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità.

La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.

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napoli news cronaca news napoli bimba ospedale marijuana napoli bimba 2 anni positiva marijuana
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