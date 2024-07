Bimba di 6 mesi ingerisce droga: ricoverata in codice giallo in ospedale. È accaduto questa mattina a Caivano, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove è stata ricoverata la piccola, residente a Caivano, in codice giallo per aver assunto sostanza stupefacente.

I carabinieri caivanesi hanno immediatamente perquisito l’abitazione dove verosimilmente aveva ingerito piccole quantità di marijuana. Lì i militari hanno sequestrato un grammo della stessa sostanza. La bimba non è in pericolo di vita, mentre ora la posizione dei genitori al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo sono stati avvisati i Servizi sociali del comune di Caivano.