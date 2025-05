Napoli oggi si colora d'azzurro, sognando lo scudetto. Questa sera ci sarà la partita in casa contro il Cagliari nello stadio, intitolato a Diego Armando Maradona. Tra canti e cori, in via dei Tribunali risuona anche 'Pedro, Pedro' di Raffaella Carrà, omaggio all'attaccante della Lazio che, con i suoi gol, ha frenato l'Inter.