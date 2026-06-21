Napoli, incendio all’Ospedale del Mare: fiamme e alta colonna di fumo nero

Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, è scoppiato un incendio in un'ala dell'ospedale del Mare di Napoli. Le fiamme sarebbero divampate nei pressi di uno dei reparti della struttura ospedaliera che si trova nel quartiere Ponticelli, zona occidentale della città. Le fiamme sono alte e la densa coltre di fumo è ben visibile nella zona.

L'origine dell'incendio

Secondo quanto si apprende, l'incendio sarebbe partito da alcune pedane in legno accatastate. Sul posto sono già accorsi 40 vigili del fuoco con diversi automezzi di cui una botte da 14000 litri.