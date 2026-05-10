E' morto in serata, in seguito alle gravi ferite riportate nella maxi rissa tra extracomunitari avvenuta nel pomeriggio di oggi a Napoli, il 29enne del Burkina Faso rimasto ferito. L'uomo, ferito gravemente da alcune coltellate, anche se non è escluso che i fendenti siano stati inferti con cocci di bottiglia, è morto dopo il ricovero in ospedale. Massiccio il dispiegamento di forze dell'ordine, con la Polizia di Stato in tenuta antisommossa che ha fermato il presunto aggressore. L'episodio ha coinvolto decine di cittadini stranieri che si trovavavano nella zona di Porta Capuana. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa, nel corso della quale un uomo è stato trasportato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso per ferite da arma da taglio vicino al cuore. Il presunto aggressore è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici di polizia, mentre per il 29enne del Burkina Faso non c'è stato nulla da fare ed è deceduto in serata.