Un operaio è morto oggi, lunedì 5 maggio, cadendo da un'impalcatura nel napoletano. La tragedia in via Padre Vergara a Frattamaggiore. Secondo quanto si apprende l'uomo, impegnato nella ristrutturazione della facciata di un edificio in una corte privata, è morto appena dopo il ricovero in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e personale dell'Asl Napoli 2 Nord. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord.