Recuperato dalle squadre Usar dei vigili del fuoco il corpo senza vita della quarta vittima del crollo dell’abitazione a Saviano (Napoli) causato ieri mattina alle 7 da un’esplosione per una probabile fuga di gas. Si tratta della nonna, rimasta sotto le macerie del palazzo. Il bilancio finale della tragedia è di 4 morti (due bambini di 4 e 6 anni, la madre e la nonna) e di 2 feriti (un bimbo di 2 anni e il padre). Terminate le operazioni di soccorso, l’intervento dei vigili del fuoco prosegue con la messa in sicurezza dell’area interessata.

"Non ci sono parole, non ne ho - ha scritto stanotte in un post sui social il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli - sperare, ad ogni pietra sollevata, di udire un filo di voce, un respiro, è stato devastante. Nell'inferno di Via Tappia Furignano, ci ha consolato solo l'immensa, instancabile catena di solidarietà di chi ha partecipato ai soccorsi. Li ringrazio tutti, dal primo all'ultimo: non si sono mai fermati, non ci siamo mai fermati". Intanto, la Procura di Nola ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, con le indagini affidate ai carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna. Tutto si concentrerà sulle cause della fuga di gas e del conseguente scoppio.