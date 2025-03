A Napoli un uomo è stato rapinato e poi accoltellato al volto in pieno centro. Si tratta di un 40enne incensurato, che sarebbe stato avvicinato da due persone mentre passeggiava su corso Umberto I. I malviventi, in sella a uno scooter e armati di pistola, si sarebbero fatti consegnare dalla vittima un Rolex che aveva al polso e soldi in contanti. Poi, prima di allontanarsi, avrebbero colpito l'uomo con un fendente alla guancia destra.

Per la vittima cinque giorni di prognosi al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda.