Natalità: Ali (Organon), 'un piano stabile per fermare il calo delle nascite'

“È necessario investire in quella che definiamo ‘resilienza demografica’, ovvero la capacità di aumentare il tasso di fertilità. L’Italia non è sola: anche il resto del mondo sviluppato si trova in una situazione simile. Per affrontarla, è necessario un investimento costante”. Così Kevin Ali, Ceo Organon, alla presentazione dello studio ‘Valutazione dell’effetto dell’incremento della natalità sulla sostenibilità dell’attuale sistema di welfare’ realizzato da Spher con il contributo non condizionato della farmaceutica.