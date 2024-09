La ragazza di 22 anni è accusata di aver ucciso due bimbi, dopo averli partoriti in casa, per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo

Arresti domiciliari per Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso due neonati, dopo averli partoriti in casa, per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, in provincia di Parma. Alle 11 il Procuratore della Repubblica di Parma terrà una conferenza stampa.