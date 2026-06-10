La mamma di 26 anni, che è in Egitto insieme alla figlia di tre, è stata condannata in appello per adulterio, dopo l'accusa nei suoi confronti da parte dell'ex marito Tamer Hamouda, arrestato ieri nel Paese arabo

"Domani depositeremo il ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna a sei mesi ai lavori forzati nei confronti di Nessy Guerra". Lo conferma all'Adnkronos l'avvocata Agata Armanetti, legale della donna di 26 anni in Egitto insieme alla figlia di tre, condannata in appello per adulterio dopo l'accusa nei suoi confronti da parte dell'ex marito Tamer Hamouda, arrestato ieri nel Paese arabo.

La condanna per adulterio e il ricorso in Cassazione

"Il ricorso in Cassazione è soltanto sulle questioni di diritto e non su quelle di fatto, come avviene in Italia" spiega Armanetti, che sui tempi della prossima udienza aggiunge: "Può darsi che venga fissata l'anno prossimo, nel frattempo se la trovano la mettono in galera e c'è ancora un blocco all'espatrio per la figlia, quindi, il fatto che lo abbiano arrestato sposta di poco il problema. E vero, non circola più per strada e non può più fare del male a Nessy né alla bambina, però rimangono tutti gli altri problemi".