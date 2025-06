Netweek in campo per la solidarietà: al Memorial Giuseppe Livrieri con SportItalia, autorità locali e forze dell’ordine

Il gruppo editoriale Netweek è tra i promotori di un pomeriggio di sport, solidarietà e memoria: è questo il cuore del Quadrangolare di calcio - Memorial Carabiniere Scelto Giuseppe Livrieri, in programma lunedì 30 giugno 2025 dalle 18 allo stadio E. Patti in via Alcarotti a Novara, con ingresso a offerta libera. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, in favore di specifici progetti individuati con la direzione sanitaria.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Città di Novara e della Figc Lega Nazionale Dilettanti, rientra nelle attività di Novara Città Europea dello Sport 2025 e vuole rendere omaggio al carabiniere scelto Giuseppe Livrieri, scomparso prematuramente il 30 maggio scorso a soli 29 anni. “Un’occasione nata per ricordare una persona estremamente valida che purtroppo ha perso la vita prematuramente. Un bel momento di sport per onorare la sua memoria”, ha sottolineato il sindaco di Novara, Alessandro Canelli.

A presentare la serata sarà Simona Arrigoni, giornalista e conduttrice televisiva del gruppo Netweek. Tanti gli ospiti attesi provenienti dal mondo del calcio e dello spettacolo. Le squadre partecipanti saranno una rappresentanza del gruppo editoriale Netweek, la squadra Interforze (Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Polizia locale), autorità locali del Comune di Novara e una rappresentanza di SportItalia. Il quadrangolare si svolgerà con partite da 30 minuti ciascuna e gli accoppiamenti delle semifinali verranno stabiliti da un sorteggio. Alla fine coppe e premi per tutte le squadre, pronte a sfidarsi sotto la bandiera del divertimento e della solidarietà.

“Partecipiamo sempre con grande piacere a eventi benefici come questo, che uniscono l’attenzione al territorio e la passione per lo sport, valori che quotidianamente sosteniamo attraverso tutti i nostri media, a partire da Telecity”, ha affermato Marco Sciscione, amministratore delegato di Netweek.

Il direttore del Corriere di Novara, Sandro Devecchi, si è detto lieto di poter ricordare un giocatore di cui il suo bisettimanale, che da 40 anni cura i campionati minori di calcio, si è spesso occupato per la sua militanza nel River Sesia: “Stiamo raccogliendo degli sponsor che alla fine possano fare da corollario a una donazione consistente all’ospedale. Speriamo di divertirci”.