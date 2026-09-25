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Neurochirurgia, Fornari: "Tecnologia e pazienti consapevoli migliorano la cura"

Il past president Sinch: "La maggiore informazione rafforza la fiducia tra medico e paziente - L’innovazione porta le competenze di alto livello anche al Sud"

Maurizio Fornari - (Foto Adnkronos)
Maurizio Fornari - (Foto Adnkronos)
25 settembre 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi i pazienti sono molto più consapevoli: possono informarsi facilmente sulle diverse possibilità di trattamento e conoscere le competenze e i risultati dei medici che li seguono. Qualcuno può aver vissuto questo cambiamento con fastidio, io invece lo considero una cosa straordinaria. Una maggiore consapevolezza ha rafforzato il rispetto reciproco e la fiducia tra medico e paziente: chi si affida a un professionista sa meglio chi ha di fronte, quali sono le sue competenze e quali risultati ha ottenuto". Così Maurizio Fornari, past president della Società italiana di neurochirurgia (Sinch), in occasione del 75esimo congresso nazionale della Sinch a Catania.

Profondo anche il cambiamento nella formazione dei medici. "Fino a ieri bisognava viaggiare per il mondo per imparare nuove tecniche – prosegue – Oggi è la tecnologia, dalla robotica ai sistemi di visualizzazione informatizzati, a entrare nelle case dei professionisti. Questo ha portato un miglioramento straordinario delle competenze, anche dal punto di vista geografico".

Un effetto che, secondo Fornari, ha di fatto annullato le distanze tra le due metà del Paese. "Da questo punto di vista Nord e Sud Italia sono ormai allo stesso livello. Questo congresso a Catania celebra una delle eccellenze del Mezzogiorno, che non ha nulla da invidiare a quanto si fa nel Nord. La tecnologia è qualcosa che equalizza e migliora la professione", conclude.

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neurochirurgia sinch congresso catania tecnologia
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