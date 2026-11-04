'Nostalgia di Futuro' 2026: annunciati i premiati della XVIII edizione

Annunciati i premiati della XVIII edizione di 'Nostalgia di Futuro', l’appuntamento annuale promosso dall’Osservatorio TuttiMedia e dedicato alle trasformazioni della comunicazione e dell’informazione. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 6 novembre alle 10 nell’Aula Toti dell’Università Luiss, in Viale Romania 32 a Roma, dopo la conferenza 'Alla ricerca del senso perduto: Comunicazione e Informazione tra fonti editoriali e algoritmiche'. Il Premio riconosce il contributo di persone, enti, imprese e organizzazioni che, attraverso idee, progetti e attività, promuovono l’innovazione nella comunicazione e nella cultura digitale. Il filo conduttore è la capacità di comprendere e anticipare il cambiamento, mettendo in relazione evoluzione tecnologica e responsabilità culturale e sociale ed è dedicato a Giovanni Giovannini, storico presidente della Fieg.

Premio Nostalgia di Futuro Awards 2026 'Innovazione e Visione': Laura D’Ausilio, Direttore comunicazione e trade marketing Rai Pubblicità; Paola Ferazzoli, Giornalista Rai e Presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane; Antonello Giacomelli, Commissario Agcom; Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, per 'Fare l’Europa', Progetto Commissione europea in Italia; Federico Silvestri, Ceo e General Manager del Gruppo Il Sole 24 Ore; Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, per Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Premio Nostalgia di Futuro Awards 2026 'Donna è Innovazione': Paola Severini Melograni, giornalista, conduttrice Rai, fondatrice e direttrice di Angeli Press, per 'Le Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne'; Maria Eleanora Lucchin, Direttore Documentazione e Analisi istituzionale Mediaset; Maria Pia Caruso, Dirigente Agcom; Ginevra Topa, Studentessa Luiss Sport Academy.