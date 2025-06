Il gestore di Palazzina Grassi Antonio Onorato all'Adnkronos: "Ha fatto registrare tutto esaurito a strutture ricettive, in un periodo difficile per città"

Gli albergatori esultano per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: "È stato un successo per la città, che dovrebbe continuare ad ospitare eventi di questa portata, non solo matrimoni", dice all'Adnkronos il gestore di Palazzina Grassi Antonio Onorato, membro dell'Associazione Veneziana Albergatori (Ava, che fa parte di Federalberghi). I tre giorni di festeggiamenti, che si concluderanno questa sera all'Arsenale "hanno portato a Venezia tantissima visibilità. Gli ospiti illustri degli sposi - spiega Onorato - hanno passeggiato in giro per la città tranquillamente, spesso senza addetti alla sicurezza. Questo vuol dire che hanno percepito come Venezia sia una città sicura".

Ci sarà un 'effetto Bezos' su Venezia? "L'auspicio è che persone così influenti come Bezos e i suoi ospiti, che hanno vissuto così bene la città, possano essere di esempio e stimolo per altre personalità di quel livello per venire qui spesso". Venezia è sempre frequentata da grandi star e personaggi illustri da ogni campo "ma il problema - fa notare Onorato - è che il turista di alto livello viene una volta ogni tanto e per poco tempo", invece, "è una città che andrebbe visitata tutti gli anni, anche da chi abita dall'altra parte dell'Oceano".

Consegna pacchi in tutto il mondo, ma da Mr. Amazon una 'consegna speciale' per Venezia: ha fatto registrare "il tutto esaurito alle strutture ricettive non direttamente interessate dall'evento". Peraltro "in un periodo difficile per Venezia perché l'anno è iniziato con una certa contrazione, derivante da tanti effetti dovuti in particolar modo da quello che sta accadendo al livello internazionale tra guerre, dazi, difficoltà politiche e incertezze". La speranza è che "dopo l'anno è iniziato un po' maluccio, questo evento possa cambiare la tendenza". La notizia del matrimonio nella laguna "ha reso noi albergatori felicissimi fin da subito. Queste sono le cose che servono a Venezia". Oltre alle nozze del fondatore di Amazon "abbiamo avuto altri matrimoni fastosi di persone meno note ma ugualmente influenti con molti più invitati". Venezia "deve essere questo" con "un turismo di qualità con un'offerta di qualità e non deve assolutamente perdere la propria connotazione di città accogliente e che vuole questo tipo di turismo".

Alla domanda 'Venezia può accogliere questo tipo di eventi, senza avere ricadute sulla viabilità'?, il gestore di Palazzina Grassi non ha dubbi: "Credo sia la miglior città, almeno in Italia, per organizzare eventi di questo tipo, perché è più semplice da gestire rispetto ad altre città, che hanno problemi di traffico o di sovraffollamento che rende difficile gestire e controllare i flussi".

Sulle proteste degli attivisti 'No Bezos' (oggi è in programma una manifestazione alle 17 alla stazione ferroviaria), Onorato si chiede: "Di cosa dovremmo vivere se non riusciamo nemmeno a mantenere la nostra identità di città accogliente e turistica. Certamente, Venezia ha bisogno di essere ripopolata" ma "questo è un problema che viene da lontano, non deriva da questo tipi di eventi". Anzi "se ce ne fossero di più, la città godrebbe di maggiori entrate e forse ci sarebbe un ulteriore di sviluppo economico".

Inoltre, "a personalità come Bezos magari viene voglia di investire in attività, non strettamente legate al turismo", per esempio "un supporto vero e concreto alla conservazione di questo patrimonio, che non è solo di noi veneziani o di chi la viene a visitare ma è di tutto il mondo", osserva Onorato, gestore dell’unico hotel cinque stelle in Italia completamente disegnato da Philippe Starck. Palazzina Grassi è un luxury boutique hotel di 25 camere, affacciato sul Canal Grande nel sestriere di San Marco: "Sarebbe bellissimo ospitare il matrimonio di Bill Gates (fondatore di Microsoft, ndr), so che è in odore di seconde nozze. Noi siamo pronti ad accoglierlo", conclude.