Paolini-Krueger, oggi l’azzurra in campo a Cincinnati – Diretta

La tennista italiana sfida la statunitense nel terzo turno del Masters 1000

Jasmine Paolini - Fotogramma /Ipa
Jasmine Paolini - Fotogramma /Ipa
12 agosto 2025 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida la statunitense Ashlyn Krueger oggi, martedì 12 agosto, nel terzo turno del Wta 1000 sul cemento americano. Nel match d'esordio Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, in due set, mentre la 'padrona di casa' ha superato la lettone Sevastova.

In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà agli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova.

Paolini Krueger paolini cincinnati diretta paolini krueger wta 1000
