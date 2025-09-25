circle x black
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video

25 settembre 2025 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'allontanamento da Mediaset? Barbara D’Urso "vorrebbe evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso", dice la conduttrice ora nel cast di Ballando con le Stelle in conferenza stampa.

Per anni "ho seguito quello che l'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale". A Ballando "sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene". Sulla pista da ballo "uscirò fuori in un altro modo, forse peggiore non so. Ma sicuramente diverso", conclude.

