Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video

26 settembre 2025 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“E’ allo studio da parte del dipartimento dell’Informazione ed Editoria una misura che preveda in casi eccezionali di confitti ed emergenze e in casi di utilizzo di freelance, in collaborazione col ministero degli Esteri, l’istituzione di una voce specifica del fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale per la compartecipazione alle spese sostenute dagli editori per gli obblighi di protezione, formazione e assicurazione”. Lo ha detto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini nell’ambito del seminario ‘Giornalisti sicuri. La necessità di raccontare, l’obbligo di tutelare’, in corso a Villa Madama.

“Un passo concreto -aggiunge Barachini- che dobbiamo fare per dare più tutela al mondo dei professionisti. Serve fiducia: noi siamo dalla parte dei giornalisti ma i giornalisti devono avere fiducia nel governo e nelle istituzioni perché sono dalla loro parte e lo saranno sempre”.

